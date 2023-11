O pior cenário, aquele que a Casa Branca quer evitar a todo o custo, é uma guerra entre Israel e o Irão, que seria uma catástrofe global. Até por questões internas aos EUA.

3 Novembro 2023, 19h00

Ao mesmo tempo que a China pretende envolver-se – e à comunidade internacional – na obtenção da paz entre Israel e o Hamas, o presidente norte-americano, Joe Biden, voltou a insistir com o Estado judaico para que seja criado um período de cessar-fogo. A ideia imediata é a criação de um corredor na fronteira sul de Gaza, com o Egipto, para que possa entrar ajuda humanitária no território palestiniano, mas principalmente para que o maior número possível dos milhares de estrangeiros que ali estão possa sair. O Hamas já disse que não está interessado, mas Israel converge para a mesma resposta.

Mesmo assim, os analistas têm uma visão mais abrangente do tema: a vontade última de Joe Biden é impedir a todo o custo que o conflito alastre para uma guerra entre Israel e o Irão. Até porque é cada vez mais evidente que, numa situação de conflito – o Irão poderia ter na Rússia um contribuinte líquido para o esforço de guerra. O que iria lançar combustível sobre todos os focos de conflito em andamento, Ucrânia, Iémen do Sul e Síria incluídos.

