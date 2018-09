Jorge Carvalho reafirma início com normalidade do ano escolar

A maior parte dos estabelecimentos de ensino escolar, na Madeira, arrancou o ano escolar esta segunda-feira. Em jeito de balanço o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, voltou a reafirmar que o ano escolar na Região começou de forma tranquila.

Esta segunda-feira o responsável governativo pela tutela da Educação na Madeira visitou a Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras (pólo do Curral das Freiras), e na Escola Básica e Secundária com Pré-escolar da Calheta (pólo da Fajã da Ovelha – Prof. Francisco Manuel Santana Barreto), dois estabelecimento que foram fundidos, antes do arranque do ano escolar, e assegurou que continua a existir um “ambiente de tranquilidade”, quando se assinala o arranque das aulas, na maior parte das escolas da Madeira, algo que tem sido “uma imagem de marca do sistema de ensino regional” desde há uns anos a esta parte.

De referir que esta segunda-feira a Secretaria Regional tutelada por Jorge Carvalho tinha avançado, à Lusa, que existiram 20 fusões de escolas na Madeira, desde o início do mandato, e que esta se deveram ao redimensionamento e à reorganização do parque escolar, explicou Jorge Carvalho.