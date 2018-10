Jorge Coelho e Edmundo Martinho na comissão de honra de Tomás Correia

Na origem deste resultado favorável está o aumento da procura na América do Norte, sobretudo pela venda de camiões. Ainda assim, a General Motors apresentou um resultado trimestral “mais forte do que o esperado”, uma vez que tinha revisto em baixa a previsão de lucro anual, devido ao aumento do preço do aço e alumínio em consequência das novas taxas impostas pela Casa Branca.