Jorge França candidata-se à presidência da ACIF

A recusa do ministro do planeamento e infraestruturas em vir à comissão de inquérito da Assembleia Legislativa da Madeira mereceu críticas ainda do PCP e CDS-PP. O PS diz que a estratégia de convocar o ministro insere-se na “lógica do contencioso da autonomia” para esconder a incompetência da governação do PSD na Madeira.