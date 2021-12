Jorge Jesus: Dos milhões gastos no SL Benfica à pressão da direção e adeptos. Veja o “Jogo Económico”

Apesar da qualificação para a fase seguinte da Liga dos Campeões, irá Jorge Jesus resistir no comando técnico dos ‘encarnados’? De um lado cresce a contestação dos adeptos, como se viu nos dois últimos jogos na Luz; do outro, o Flamengo procura um novo treinador e quer o seu “mister” de volta.

No programa da plataforma multimédia JE TV, “Jogo Económico”, desta semana, vamos fazer as contas a quanto o SL Benfica gastou em reforços com Jorge Jesus, Rui Vitória e Bruno Lage. Os números são surpreendentes; conheça-os nesta edição.

Redução das comissões máximas recebidas, proibição de dupla representação ou o regresso a um sistema de licenciamento à escala global vão vigorar no novo regime dos agentes de futebol da FIFA. Este vai ser o tema em debate na segunda parte do programa com a presença de Fernando Veiga Gomes, sócio da Abreu Advogados.

Estes serão os temas da edição desta semana do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, um formato que conta com os comentários de Leonardo Ralha e Nuno Vinha, subdiretores do JE e João Marcelino, redator principal do JE. A coordenação está a cargo do editor multimédia do JE, José Carlos Lourinho.