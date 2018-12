Jorge Pessanha Viegas, 61 anos, deverá ser o novo presidente da Federação_inernacional de Motociclismo (FIM), a partir de dia 1 de dezembro, quando o organismo realiza a sua assembleia geral, em Andorra. Em entrevista ao Jornal Económico, fala da mudança necessária no motociclismo, do regresso do MotoGP a Portugal e de como Miguel Oliveira mudou a perceção nacional sobre o desporto de duas rodas.

Como é observada a Federação de Motociclismo de Portugal dentro da FIM , tendo em conta o seu papel até mesmo por já ter sido candidato há quatro anos?

Quando precisam de ter uma coisa bem organizada pedem-nos a nós. Até agora temos sido organizadores de confiança e isso enche-nos de orgulho. Já organizámos tudo e mais alguma coisa.

