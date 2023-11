O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, apresentou hoje ao país a sua candidatura à liderança ao PS. Em Coimbra o ministro afirmou “estou consciente da grandeza do desafio”.

11 Novembro 2023, 18h02

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, apresentou hoje ao país a sua candidatura à liderança ao PS. Em Coimbra o ministro afirmou “estou consciente da grandeza do desafio e da magnitude dos problemas com que o país está confrontado, e que exigem respostas consistentes, muitas delas em implicar um sério esforço de concertação e um forte impulso para a mobilização da melhor cooperação entre todos”.

“Candidato-me, para com o PS nos empenharmos em dar resposta às necessidades do país, sem retóricas inúteis, nem voluntarismos inconsequentes, mas com espírito de firmeza e com os pés na terra”, sublinha o candidato à liderança do partido.

José Luís Carneiro salienta que também se candidata “candidato-me porque acredito na vitalidade essencial do projeto político e programático apresentado pelo PS aos portugueses e cujo legado, apostando no Estado social, numa gestão com contas certas, numa economia dinâmica e a respostas estruturas aos desafios do nosso tempo, será meu dever aprofundar e aperfeiçoar, como precisamente me empenharei a fazer no exercício de funções autárquicas e de funções governativas, mas candidato-me também, por estar ciente de que é chegado o tempo de quando se vão comemorar os 50 anos do 25 de abril, de apresentar um ambicioso programa de reformas pelo rejuvenescimento das nossas instituições democráticas, a apresentar de forma transparente aos militantes do PS, mas igualmente a todos os portugueses, a qualidade da democracias e das suas instituições, exige de todos nós uma disponibilidade firma”.

“Candidato-me por um projeto de liderança, que comigo e os futuros órgãos do meu partido, se assuma na melhor tradição do PS, a do respeito e da preservação da sua identidade e autonomia próprias”, sublinha José Luís Carneiro.

O candidato deixa claro que vai apresentar em breve “a todos os militantes do PS do país a minha moção de orientação estratégica ao próximo congresso internacional”.

José Luís Carneiro deixou um testemunho de homenagem a António Costa, “de um legado político de uma vida, integralmente devota ao ideário do PS e sem pretensão centrada na realização do interesse nacional, agradeço-lhe a confiança que me depositou”, e deixou ainda outro testemunho para garantir aos seus adversários que terá nele “um camarada fraterno”.