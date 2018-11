José Peseiro será a primeira ‘chicotada’ de Frederico Varandas

José Peseiro já terá sido despedido do comando técnico do Sporting, segundo avança a imprensa desportiva esta quinta-feira, 1 de novembro. A derrota com o Estoril para a Taça da Liga na última noite em Alvalade, por 1-2, foi a ‘gota de água’, que levou o presidente do clube Frederico Varandas a demitir o treinador.

Apesar de ainda não existir uma confirmação oficial enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta madrugada os Peseiro e Varandas terão estado reunidos, no estádio de Alvalade, e desse encontro terá resultado o despedimento do técnico de 58 anos, naquela que foi a sua segunda passagem pelo Sporting, depois de ter orientado o clube em 2004/2005.

Com a saída de José Peseiro, os prováveis nomes apontados para ocuparem o cargo são os de Paulo Sousa, que se encontra sem clube depois de ter deixado já este ano os chineses do Tianjin Quanjian e de Leonardo Jardim, recentemente demitido do comando técnico do Monaco.

A saída de José Peseiro é ditada pelos maus resultados e pela forte contestação dos adeptos na condução da equipa, mas em Alvalade os episódios relatados por Sousa Cintra e a liderança de José Peseiro foram também apontados como razões para a saída.