José Soeiro: “Sérgio Moro deu o golpe final no descrédito da Lava Jato”

O dirigente do Bloco de Esquerda (BE) José Soeiro considera que a Operação Lava Jato foi uma investigação judicial lançada pela direita para pôr fim “às conquistas sociais da última década no Brasil”. Num artigo de opinião publicado no site esquerda.net, José Soeiro defende ainda que o juiz Sérgio Moro, agora eleito ministro da Justiça, sempre se moveu por interesses políticos e que toda esta narrativa “criou o caldo de ódio que está na origem da atual desgraça da democracia brasileira”.

“Quando a operação Lava Jato surgiu, parece ter sido vista pela generalidade dos brasileiros como uma oportunidade de fortalecimento da democracia, por via de um combate decidido à corrupção. Cedo se percebeu que não era o caso”, defende o dirigente do BE, no artigo de opinião. “A investigação foi tão escandalosamente seletiva do ponto de vista político, que cedo se transformou numa operação da Direita brasileira”, sublinha.

José Soeiro entende que o processo Lava Jato e a forma como este foi conduzido pelo juiz Sérgio Moro “descredibilizou totalmente o sistema judicial brasileiro ao partidarizá-lo de uma forma inédita”. “Sérgio Moro funcionou como a extensão judicial desse bloco político [da Direita brasileira] cujo objetivo era, pelos meios possíveis, deitar por terra as conquistas sociais da última década no Brasil e liquidar o PT [Partido dos Trabalhadores]”, afirma o dirigente do BE.

“Sérgio Moro quis ser esse protagonista. Sobre o processo afirmou por diversas vezes que era ‘preciso fugir do debate ideológico’. Sobre a sua entrada na política declarou que ‘jamais’ aconteceria”, recorda José Soeiro. Pouco importa pois que Moro se tenha legitimado dizendo o contrário do que fazia. O facto é que deu uma ajuda inestimável para abrir a porta do palácio presidencial a Bolsonaro. Pelo feito recebeu agora a recompensa”, acrescenta.

O bloquista diz ainda que tal é “um clássico das direitas autoritárias”: “a existência de um homem providencial, um caudilho que incarna os ‘valores morais da nação’, que surge aparentemente impoluto, de ‘fora da política’ para pôr ordem na casa”. No entanto, José Soeiro defende que ao “abrir a porta a Bolsonaro”, Sérgio Moro “deu o golpe final no descrédito da Lava Jato, da justiça brasileira e da separação de poderes”.