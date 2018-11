Jovens licenciados com nova oportunidade de integrar centro de competências da Bizdirect

A Bizdirect vai participar no programa de requalificação tecnológica para licenciados, em parceria com o IEFP, a Critical software e a Softinsa, uma iniciativa no âmbito do cluster tecnológico Viseu Tech Coopete. Este curso de especialização tecnológica tem início a 26 de novembro, com o objectivo de capacitar jovens de diversas áreas para o conhecimento, compreensão e desenvolvimento de software.

No término do programa, que conta com cerca de 650 horas e 30 vagas, e no qual estão já convocados 400 candidatos pelo IEFP, a Bizdirect vai seleccionar alguns dos candidatos para integrar as equipas de desenvolvimento do seu centro de competências de Viseu.

Além do programa de requalificação, em breve serão lançadas outras medidas para atrair e fixar população jovem em Viseu, “incluindo a possibilidade de financiar a mudança e os três primeiros meses de renda a quem tenha contrato assinado com uma empresa da cidade e pretenda mudar-se para Viseu”.

Para João Mira Santiago, CEO da Bizdirect, “a globalização, a economia digital e os desafios da Indústria 4.0 estão a alterar o paradigma na economia e na sociedade, e é cada vez mais importante o reforço de novos modelos de requalificação tecnológica, com o intuito de potenciar talento”.

“Com esta iniciativa pretendemos facilitar a atracção e retenção de talento na região de Viseu, dando resposta à escassez de recursos qualificados sentido pela Bizdirect, e paralelamente promover Viseu como um centro tecnológico de excelência. Desta forma, a Bizdirect estará a reforçar a sua equipa de Viseu, conferindo novas oportunidades de crescimento profissional a jovens licenciados, tanto na sua entrada no mercado de trabalho, como numa lógica de contínuo crescimento”, refere.