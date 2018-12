JP Morgan vê 40% de hipóteses de o Reino Unido ficar na União Europeia

O banco de investimento norte-americano JP Morgan aumentou para 40% as probabilidades de os britânicos continuarem na União Europeia, face aos anteriores 20%, de acordo com uma nota da instituição, divulgada pela agência”Reuters” esta quarta-feira.

“O Reino Unido parece agora ter a opção de revogar unilateralmente e de escolher o que acontecerá depois. Esse tempo poderá ser usado para realizar um segundo referendo em termos inteiramente decididos pelo Reino Unido”, escreveu Malcolm Barr, economista da JP Morgan, trazendo à tona uma opinião anteriormente apresentada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.

O parlamento britânico iniciou esta terça-feira o primeiro de cinco dias de debate sobre o acordo que o governo britânico negociou para a saída da União Europeia. O acordo, que vai a votação no dia 11 de dezembro, corre o risco o risco de ser rejeitado devido às críticas da oposição e de dezenas de deputados do partido Conservador. A Câmara dos Comuns debaterá o acordo durante oito horas por dia nos dias 4, 5, 6, 10 e 11 de dezembro, devendo no último dia prolongar-se até ao meio da noite.

Em Portugal, a CIP – Confederação Empresarial de Portugal estima que este divórcio cause uma queda de 15% nas exportações portuguesas. Ontem, os ‘patrões’ disseram, no Parlamento, que o Brexit trará fortes inconvenientes às trocas bilaterais. “Encerra um risco forte para as exportações de bens e serviços portuguesas, que pode resultar em reduções potenciais das exportações para o Reino Unido entre 15% e 26%, dependendo do tipo de relacionamento comercial futuro que vier a ser estabelecido”, afirmou António Saraiva, na comissão de Assuntos Europeus.

O Conselho Europeu aprovou há cerca de duas semanas o acordo para o Brexit. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que o acordo para o ‘Brexit’ é “o melhor possível”, salientando este é um dia triste e de tragédia. Com Lusa