JPP acusa executivo da Madeira de “estar a esconder” alguma coisa sobre Porto do Caniçal

O JPP acusou o executivo da Madeira de estar a esconder alguma coisa relativamente ao Porto do Caniçal, depois do partido ter visto recusado pela Direcção Regional do Trabalho e da Acção Inspetiva o fornecimento dos relatórios da inspecção feita ao Porto do Caniçal em julho e setembro.

O deputado do JPP, Élvio Sousa, lembrou ainda que o Governo Regional ainda não cumpriu a sua promessa de baixar os preços da mercadoria na Região Autónoma.

“Baixar os preços das mercadorias da Região não depende do Governo da República e sim do Governo Regional que continua a castigar os madeirenses e porto-santenses com o Plano de Assistência Económica e Financeira”, denuncia o deputado do JPP.

O JPP pede ainda uma clarificação sobre a recusa da Direção Regional do Trabalho em fornecer o relatório sobre as inspecções feitas no Porto do Caniçal e questiona a Administração dos Portos da Madeira (APRAM) se já licenciou a ATPMAR, empresa de trabalho portuário.

Élvio Sousa mostrou ainda solidariedade com os trabalhadores precários do porto do Caniçal acrescentado que o JPP vai continuar a acompanhar a situação da operação portuária, através de um voto de protesto e de audição parlamentar.