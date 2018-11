JPP critica dualidade de critérios entre verba aplicada no campo de golfe do Santo da Serra e agricultura

O JPP criticou a dualidade de critérios do Governo Regional devido aos 1,6 milhões de euros que o executivo vai pagar ao campo de golfe do Santo da Serra, por não ter garantido o necessário fluxo de água, e o apoio que é dado ao sector da agricultura.

“Se o Governo Regional admite ressarcir o mesmo quando falta às suas obrigações de fornecimento de água necessária para o normal funcionamento do campo de golfe, já para os agricultores regantes não tem a mesma vontade de se responsabilizar pelas suas faltas”, afirma o JPP.

O partido lembra que os 1,6 milhões de euros que vão ser pagos ao campo de golfe resultam de “um erro de investimento” do Governo Regional na Lagoa do Santo da Serra.

Para o JPP isto torna-se mais grave quando o partido apresentou uma proposta, em 2015, que previa medidas de apoio aos regantes, através de “um programa de medidas de compensação financeira aos agricultores e regantes prejudicados pelo incumprimento do contrato de abastecimento de água de rega, com a diminuição do caudal de rega”, que foi rejeitado com os votos contra do PSD e a abstenção do CDS-PP.

“Há falta de vontade do Governo em apoiar os pequenos, já para os grandes a posição é outra. O Governo Regional é forte com os fortes e fraco com os fracos”, diz o JPP.