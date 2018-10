JPP entrega intimação no Tribunal do Funchal contra Governo Regional e Secretaria de Estado das Infraestruturas

O JPP apresentou uma intimação no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal contra a Vice-Presidência do Governo Regional, a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, e contra o gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, para prestação de informações, consulta de processos ou passagem de certidões.

“Em causa está a falta de resposta dentro do prazo legalmente estabelecido (30 dias), a vários pedidos de documentação (22 e 24 de agosto de 2018) feitos pelo Grupo Parlamentar do JPP a estas entidades”, esclarece Élvio Sousa, líder parlamentar do JPP.

Nesta intimação o partido pede a condenação tanto do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, do secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, e ainda do secretário de Estado das Infraestruturas, Pedro Marques, por cada dia de atraso no cumprimento da sentença.

Élvio Sousa refere que a entrega de documentados solicitados pelos deputados vem plasmada na Constituição da República Portuguesa (CRP), na alínea e), no artigo 156.o.

“O JPP defende que o princípio da administração aberta impõe que a Administração paute a sua atividade, entre outros, pelos princípios da transparência e da publicidade de modo a que não só as suas decisões sejam públicas e acessíveis, mas também que o procedimento que as precede possa ser objeto de consulta e informação, de modo a que a regra seja a informação e não o segredo”, reforça.

Élvio Sousa entende que estes “entraves premeditados ao trabalho de fiscalização e à ação de fiscalização” tanto do Governo Regional como do da República sonega “o acesso livre” à informação e o direito dos cidadãos à sua representatividade.