JPP exige que Governo Regional cumpra integralmente compromisso assumido com professores

O JPP exigiu ao Governo Regional o cumprimento integral da promessa feita aos professores de recuperação do tempo de serviço.

O deputado do JPP, Paulo Alves, referiu que esperava que a promessa do executivo madeirense, para com os professores, não seja como a do ferry, em que se cumpriu “apenas parte” daquilo que foi prometido.

“Esperamos que não seja intenção do Executivo fazer uma promessa da contagem do tempo de serviço total e depois, não havendo verbas, suspender”, afirmou

Em causa, diz o deputado do JPP, está um artigo do diploma, que será apresentado na Assembleia Legislativa da Madeira, que diz que “ressalva que as normas orçamentais aplicadas à Região Autónoma da Madeira prevalecem sobre todas as disposições previstas” no presente diploma.

“Por outras palavras, se não houver orçamento esta contagem do tempo de serviço será suspensa”, questiona Paulo Alves.

O deputado Paulo Alves pede ainda alterações o artigo que refere que “a recuperação do tempo de serviço cessa quando cessar o vínculo com o serviço público”, com a própria Secretaria da Educação.

“Ou seja, uma pessoa que vá para aposentação antes dos 7 anos previstos pelo Governo Regional para a contagem e reposição do tempo de serviço, o tempo a que tinha direito porque efetivamente trabalhou, não será contado”, disse o deputado do JPP.