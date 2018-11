JPP propõe alterações no programa regional de apoio à comunicação social

O JPP apresentou uma proposta que prevê alterações no programa regional de apoio à comunicação social. O partido quer dar resposta as limitações do mercado nesta área.

“As alterações pretendem trazer uma maior equidade e justiça na atribuição de apoios à imprensa, nomeadamente aos projetos de pequena dimensão, como seja a imprensa digital, que o diploma em vigor condiciona”, explicou Élvio Sousa, deputado do JPP.

Após reuniões com o sindicato nacional e regional dos jornalistas, Élvio Sousa, referiu que é necessário apoiar “projetos jornalísticos de pequena dimensão sobretudo na área digital” com especial atenção para os que promovam a informação junto das comunidades portuguesas.

Entre as alterações proposta pelo JPP está a introdução de um apoio financeiro anual que poderá ir dos 60 mil euros aos 300 mil euros, e que inclua também critérios para projetos que sejam orientados para a diáspora madeirense.

Para o JPP medidas com estas poderão trazer uma “maior estabilidade aos projetos da comunicação social digital” e promover “o empreendedorismo e a criação de empregabilidade”. Élvio Sousa salienta que quanto “mais pluralismo de informação existir” maior será a “qualidade da democracia”.