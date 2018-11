JPP quer política de maior proximidade na agricultura e valorização do produto regional

O JPP apelou esta quinta-feira a uma política de maior proximidade na agricultura e valorização do produto regional.

“Merecem ter um Governo que não se limite a dar esmolas e cheques ocasionais”, defendeu Élvio Sousa, líder parlamentar do JPP relativamente aos agricultores da Madeira.

O deputado do JPP realçou ainda a necessidade de se implementar políticas de investimento que permitam aos agricultores “dar continuidade aos seus projetos” e também preservar a agricultura madeirense.

O protocolo celebrado entre a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e o Consórcio MAIS – Madeira Air Integrated, foi considerado por Élvio Sousa como carecendo “de transparência””.

“Uma vez mais, o JPP só conseguiu um documento do Governo, após recorrer ao Tribunal. A sentença determinou o envio da documentação solicitada e levou a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas a pagar as custas do processo judicial”, referiu o deputado do JPP.

Para Élvio Sousa é necessário verificar se este protocolo entre o executivo e o consórcio vai mesmo “ajudar no escoamento do produto regional” ou se serve “para manter o avião e a promessa, que está no cartaz do PSD”.

O líder parlamentar do JPP diz que o partido vai “continuar a fiscalizar” a ação do Governo no sentido de verificar se o dinheiro dos contribuintes “está a ser bem ou mal aplicado”.