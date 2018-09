JPP quer Portway na Assembleia Regional para esclarecer “discriminação laboral”

O JPP vai requerer a presença da Portway, em sede de comissão parlamentar da Assembleia Legislativa da Madeira, para abordar o que considera ser “discriminação laboral”.

“A Portway – empresa de handling que presta serviços de apoio às aeronaves, passageiros e tratamento de carga e correio no aeroporto da Madeira, quer impor o acordo de empresa (AE) e tem criado pressão sobre os trabalhadores afetos ao SITAVA (Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos), que defende as normas do contrato coletivo de trabalho (CCT), já prorrogado por via de um Portaria de Extensão”, denuncia Carlos Costa, deputado do JPP.

Carlos Costa diz que se trata de uma situação de “discriminação laboral” acrescentando que os trabalhadores “são ameaçados pela entidade patronal” e que enfrentam várias ilegalidades entre as quais: o pagamento de retribuições contratualizadas, subsídios de turno, de transporte, horários e tempos de descanso, chegando até a sofrer ameaças de não receberem o subsídio de alimentação.

Para esclarecer esta situação o JPP vai pedir uma audição parlamentar, na 7ª Comissão Especializada Permanente da Administração Pública, Trabalho e Emprego, à Portway, aos sindicatos e representantes dos trabalhadores, como o SITAVA e o SINTAC (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil).

O objetivo destas audições passar por “criar uma plataforma de entendimento” e com isso “contribuir para a solução deste problema”.