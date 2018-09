JPP quer tratamento igualitário nas ações de propaganda político-partidária

O JPP apelou a um tratamento igualitário na fixação de publicidade político-partidária. O partido requereu esta terça-feira, à Administração dos Portos do Funchal (APRAM), a fixação de uma estrutura metálica para um cartaz de grandes dimensões, tal como já existe um no local.

“Esperamos que a autoridade trate todos os partidos por igual. Fazemos este pedido, atendendo ao histórico de obstaculização da propaganda, verificada anteriormente e recordamos que a colocação de cartazes é um direito constitucional, para exprimir as nossas causas e os problemas que a sociedade civil nos tem transmitido”, referiu Élvio Sousa, líder parlamentar do JPP.

Nesta iniciativa Élvio Sousa, afirmou que o partido espera continuar a cumprir a sua matriz de dar corpo às preocupações da população. O líder parlamentar do JPP relembra que as promessas do PSD, algumas delas constantes no programa de Governo, “não têm” sido concretizas.

No entender de Élvio Sousa cabe ao JPP “fiscalizar essas ações” e estar ao lado das “reivindicações e preocupações” da população.