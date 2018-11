Judeus ‘fogem’ para Espanha para assistirem à final da Taça dos Libertadores

Tudo vale para assistir a uma das finais mais épicas da história da Taça dos Libertadores da América, entre Boca Juniors e River Plate, incluindo ‘fintar’ as próprias crenças religiosas. Foi o que fizeram 35 judeus adeptos do Boca, que ‘fugiram’ da Argentina para Espanha, para poderem assistir à primeira mão do encontro este sábado, 10 de novembro, de acordo com o jornal argentino La Nacion.

O motivo desta ‘fuga’ deve-se ao shabat, que corresponde ao dia de descanso semanal no judaísmo, que entre as várias proibições impede os judeus de verem televisão antes do pôr-do-sol. Ora, acontece que a final começa às 17h da Argentina, um horário que proíbe a comunidade de assistir ao desafio.

Como tal, a decisão tomada por estes 35 judeus foi de viajar para Espanha, onde a partida terá início pelas 21h locais e desse modo, por já ser de noite, lhes possibilita assistirem ao desafio sem irem contra as suas crenças.