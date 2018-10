Júdice sai da TVI: “Não foi contra o canal, pivôs ou Sousa Tavares”

José Miguel Júdice abandonou a TVI sem entrar em colisões com a estação de Queluz, os seus pivôs ou o novo comentador do canal, Miguel Sousa Tavares. A saída, avançada esta sexta-feira pelo semanário “Expresso” e entretanto confirmada pelo “Jornal Económico”, aconteceu depois de o advogado se aperceber de que o horário da sua rubrica semanal poderia sofrer alterações consoante a grelha de programação.

“Não foi nada contra a TVI, os pivôs da TVI, que são encantadores, ou Miguel Sousa Tavares, tem o programa dele, somos amigos e acho que foi uma excelente aquisição da TVI”, garantiu o sócio fundador da PLMJ ao semanário.

O seu habitual espaço de comentário ‘Porquê’ deveria ter voltado a ser transmitido na TVI 24 no passado dia 1 de outubro – estando no ‘ar’ todas as segundas-feiras –, mas a entrevista com o primeiro-ministro, que começou no canal generalista e continuou no noticioso, impediu que o programa arrancasse às 21:25 (até às 21:55), como estava inicialmente planeado.

“Não achei mal nenhum. Há coisas mais importantes. O problema é que como a TVI agora tem o exclusivo da Liga dos Campeões, e está a apostar mais no futebol, é natural que haja um conjunto de coisas que acontecem às terças e quartas-feiras [dias de diversos jogos de futebol] que passem para a segunda-feira. Comecei a pensar. Não queria”, afirmou José Miguel Júdice.

O ex-bastonário da Ordem dos Advogados disse ainda que viu “com muita alegria a passagem para a TVI 24”, prevista para este mês, porque foi lá que o ‘Porquê’ tinha começado e que o comentador teria tempo suficiente para falar sobre os temas da semana. Júdice conta ainda que cerca de três meses depois de ter tido o programa no TVI 24, Sérgio Figueiredo o “pressionou amigavelmente” a passar para o generalista, o que acabou por acontecer em setembro de 2017. “Foi depois de muitas pressões que aceitei”, confessa.