Julgamento do Prédio Coutinho vai ser repetido

O caso do Prédio Coutinho, em Viana do Castelo vai voltar a ser discutido em tribunal. De acordo com a notícia avançada, esta sexta-feira, pela RTP que cita um acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte, o julgamento vai ser repetido devido a uma nova produção de prova. Devido a omissão de formalidade, foi dado provimento a um recurso dos moradores.

A luta judicial, que já tem treze anos, deixa em aberto várias questões, como a declaração de Utilidade Pública do edifício de Viana do Castelo. Era com esta declaração que a Viana-Polis justificava a expropriação e demolição do prédio. No entanto, segundo a notícia do canal televisivo, esta decisão também pode ser alvo de recurso.

A Câmara Municipal de Viana do Castelo prevê a demolição do Prédio Coutinho e a construção de um novo mercado municipal no seu lugar desde junho de 2000, quando foi apresentado o programa Polis para a cidade. Neste momento, há ainda dez proprietários de apartamentos que continuam no prédio, e não desistem de lutar contra a demolição.