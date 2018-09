Multilateralismo, patriotismo e esperança. A declaração de amor de Juncker à Europa

Ainda não disse adeus à presidência da Comissão Europeia, mas o último discurso de Jean-Claude Juncker sobre o estado da União foi para memória futura. A mensagem do político luxemburguês foi com os olhos postos nas eleições europeias do próximo ano, numa altura em que as ameaças externas à estabilidade do projecto europeu são cada vez menos turvas.

O balanço de Juncker não se concentrou somente nas iniciativas levadas a cabo pela instituição no último ano e não ignorou os riscos externos e os desafios internos, ainda que os recados tenham sido subtis e nas entrelinhas.

O principal visado foi o nacionalismo, com o presidente da Comissão Europeia a sublinhar que “a Europa é o guardião da paz” e a apelar ao “respeito” pela instituição europeia.