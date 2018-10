Juros da casa sobem para 1,043% no mês de setembro

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação fixou-se em 1,043%, em setembro, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira, 19 de outubro.

Já o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos de crédito à habitação aumentou 89 euros, fixando-se em 52.173 euros, e a prestação vencida manteve-se nos 242 euros.

A taxa de juro registada compara com o valor obervado no mês de agosto, que era 0,4 pontos base inferior aos 1,043%. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro diminuiu 5,4 pontos base no mês em análise, para 1,444%.

Taxa de juro fixou-se em 1,043%, o capital em dívida em 52 173 euros e a prestação mensal em 242 euros https://t.co/l74stP6tLS — INE Portugal (@pt_INE) October 19, 2018