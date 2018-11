Juros da dívida italiana em queda acentuada com notícias da descida do défice

Segundo alguns jornais italianos, o governo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas (M5S, esquerda antissistema) e a Liga (direita nacionalista) está a avaliar uma descida do défice para 2,1%.

Esta notícia está a agitar o mercado secundário da dívida soberana, com os juros de Itália a 10 anos a caírem 15,2 pontos base para 3,255%. Isto traduz ainda uma melhoria do prémio de risco, uma vez que os juros da dívida alemã a 10 anos estão a subir 1,7 pontos base para uma yield de 0,357%.

A queda dos juros italianos está a fazer com as dívida dos países periféricos caia.

Portugal vê os juros das OT a 10 anos a caírem 4,1 pontos base para 1,901% e a dívida espanhola tem os juros a descerem 5,8 pontos base para 1,574%.

O vice-primeiro-ministro italiano e líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi di Maio, admitiu hoje reduzir o défice previsto no Orçamento do Estado para 2019 de 2,4% do PIB, como pede a Comissão Europeia.