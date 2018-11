Justiça espanhola pede 25 anos de prisão para o líder catalão Oriol Junqueras

O Ministério Público espanhol apresentou esta sexta-feira as suas conclusões provisórias contra os líderes do processo de soberania catalão, acusados ​​de crime de rebelião, e pede 25 anos de prisão para o ex-vice-presidente da Generalitat Oriol Junqueras (líder da Esquerda Republicana da Catalunha), 16 anos para cada um dos cinco ex-conselheiros (Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa e Josep Rull) e 17 para Jordi Sanchez, Jordi Cuixart e para o ex-presidente da Catalunha Carme Forcadell Parlament.

Nas conclusões, apresentadas hoje no Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público pede a maior pena para Junqueras por considerá-lo o líder da rebelião, e acrescentou ao pedido de prisão, 25 anos de inibição absoluta para assumir cargos públicos. Um degrau abaixo, segundo a imprensa espanhola, estão ex-líder do Ação Nacional Catalã, Jordi Sanchez, Jordi Cuixart e Forcadell.

Todos os processados sentar-se-ão em tribunal dentro de poucas semanas, possivelmente no início de 2019. O ex-vice-presidente da Generalitat Oriol Junqueras e outros 17 líderes independentistas serão julgados pela aprovação de leis para a secessão com a Espanha, organização e realização de um referendo proibido pelo Constitucional e declaração unilateral da independência. No julgamento não estará o ex-presidente Carles Puigdemont ou os outros seis acusados, ​​que se encontram exilados fora de Espanha.

O Supremo acredita que já há provas suficientes para processar os 18 réus que permaneceram em Espanha, nove deles em prisão preventiva.

Os acontecimentos foram despoletados pelo referendo organizado a 1 de outubro do ano passado, em que os agora acusados, membro do governo da Generalitat, pediam aos catalães que se pronunciassem sobre se eram ou não a favor da independência da região. O referendo foi antecipadamente considerado ilegal pelo governo de então, liderado por Mariano Rajoy (do PP) e os seus organizadores acabaram sendo presos ou fugindo para fora do país.

O governo retirou poderes à Generalitat (o famoso artigo 155) e marcou eleições, ganhas pelo Cuidadanos – que, apesar disso, não teve capacidade para formar governo. A Generalitat acabou por formar um governo independentista liderado por Quim Torras – que tem conseguido manter algum diálogo com o novo executivo, liderado pelo socialista Pedro Sánchez.