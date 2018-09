Juventude Popular preocupada com eliminação de faixa de rodagem na Rua João de Deus

A Juventude Popular do Funchal manifestou a sua preocupação com a eliminação de uma faixa de rodagem na Rua João de Deus, tendo em conta os constrangimentos que tem provocado na Escola Francisco Franco desde o início do ano escolar.

“Esta decisão criará constrangimentos acrescidos aos jovens estudantes e suas famílias e mesmo entendendo a conveniência que o estacionamento agora criado possa ter para a nova unidade hoteleira da zona, a JP Funchal não pode aceitar que os estudantes sejam tratados como uma questão de menor relevância”, afirmou Pedro Pereira, presidente da Juventude Popular do Funchal.

Para o centrista uma alteração desta natureza necessitava de mais ponderação aquando da sua decisão.