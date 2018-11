Kaspersky Lab lança quarta edição da competição Capture the Flag

Ao contrário dos blackhats que procuram explorar ilegalmente sistemas e novas tecnologias, os whitehats operam para a prevenção de actos criminosos e para as suas possíveis consequências.

A competição anual Capture the Flag (CTF) da Kaspersky Lab reúne os melhores whitehats de todo o mundo e desafia os seus conhecimentos com exercícios práticos. Todos os participantes têm de resolver problemas reais de cibersegurança em vez de cenários artificiais, e o impacto das suas descobertas será significativo, com vários vectores de ataques e vulnerabilidades anteriormente desconhecidas a serem detectados durante a competição.

As equipas que participam na CTF industrial da Kaspersky Lab terão também a oportunidade de demonstrar as suas capacidades nas finais, que irão decorrer durante a Kaspersky Security Analyst Summit (SAS) em Singapura, no próximo ano.

As rondas de qualificação online irão decorrer entre os dias 23 e 24 de Novembro de 2018 e os participantes terão de resolver diferentes desafios, incluindo questões e exercícios de criptografia, vulnerabilidades Web ou protocolos de rede, entre vários desafios populares. Existe também um segmento “divertido”, que incluirá puzzles inesperados e criativos que exigem uma abordagem holística.

Para garantir que a competição representa um cenário realista, os organizadores irão avaliar os participantes de acordo com a dificuldade factual das tarefas e o conhecimento único necessário para a sua resolução. Por essa razão, os exercícios serão avaliados em tempo-real e alterados de acordo com o número de equipas que os conseguiram resolver.

Ou seja, os puzzles resolvidos por mais participantes valerão menos pontos e, os desafios mais sofisticados e resolvidos por apenas alguns dos concorrentes serão mais valorizados. As três equipas com os melhores resultados irão competir na final, em Abril de 2019 durante o evento SAS.