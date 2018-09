Keep Warranty representa Portugal no StartupBootCamp

“Vamos demonstrar o potencial do FlowCredit, que consiste numa plataforma que gere e monitoriza todas as fases do ciclo de vida do crédito, permitindo às instituições financeiras a disponibilização dos seus produtos de uma forma simples e inovadora, na medida em que permite uma integração com os modelos de negócio de entidades parceiras”, explica João Lima Pinto, CEO da ITSCREDIT. Na apresentação vão estar os 15 maiores bancos norte-americanos.