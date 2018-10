KPMG e Alibaba Cloud formam aliança para promover transformação digital das empresas

A KPMG e a Alibaba Cloud, uma estrutura do Alibaba Group, anunciaram planos para formar uma aliança global para potenciar a transformação digital de empresas de diversos sectores, com enfoque inicial nas regiões de Ásia-Pacífico (ASPAC) e Europa.

Esta aliança foca-se nas áreas de transformação digital, new retail, consultoria em estratégia de TI e soluções digitais baseadas em cloud. O objetivo passa por “criar um forte ecossistema global, com serviços e infra-estruturas cloud, particularmente para organizações com estratégias multi-cloud, incluindo pequenas e médias empresas”.

Os especialistas da KPMG receberão formação e certificação na arquitectura de Internet corporativa do Alibaba Cloud, segurança e computação em cloud, Big Data e robotic process automation (RPA).

Adicionalmente, a aliança proporcionará um novo caminho aos clientes da KPMG na ASPAC e Europa que procuram acesso ao mercado chinês, para estabelecer serviços de cloud locais da Alibaba Cloud.