Kremlin aguarda encontro entre Putin e Trump antes do G20 no Japão

O Kremlin espera que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, possam encontrar-se para conversações antes da cimeira do G20 no Japão em junho do ano de 2020, de acordo com declarações de um assessor moscovita divulgado pela agência “Reuters” este sábado.

Donald Trump cancelou a reunião que tinha agendada com Vladimir Putin na cimeira do G20 na Argentina neste fim-de-semana, com base no desconforto em relação depois da Rússia ter confiscado a 25 de novembro, três navios da marinha ucraniana e as suas tripulações.

Os dois presidentes tiveram uma breve reunião quando se encontraram nos bastidores da cimeira em Buenos Aires. O assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, referiu à imprensa que espera ser possível para os dois líderes encontrarem-se adequadamente em breve.

“É claro que uma nova reunião é possível. Agora precisamos novamente de ter conversas sobre a preparação de tal reunião”, afirmou Yuri Ushakov.