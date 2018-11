KuantoKusta investiu dois milhões para abrir o primeiro ‘marketplace’ nacional

O KuantoKusta (KK), plataforma de comércio digital em Portugal, investiu dois milhões de euros para abrir hoje, dia 14 de novembro, aquele que reclama ser o primeiro ‘marketplace’ puro a operar em Portugal.

Segundo um comunicado do KK, a empresa passa agora “a processar vendas diretas ‘online’ na sua plataforma, funcionando como intermediário entre o consumidor e as lojas registadas, pelo que as vendas serão baseadas na melhor oferta para o utilizador e não noutros fins comerciais”.

“A empresa altera o seu modelo de negócio (para um modelo assente em comissões por venda) passando a permitir uma experiência completa ao utilizador desde o momento da compra até à entrega do produto e o KK, para atender às necessidades dos seus utilizadores, essencialmente no que toca a questões de segurança, investiu numa avançada tecnologia antifraude para os pagamentos, de forma a assegurar a total satisfação do cliente”, acrescenta o mesmo comunicado.

“O elemento diferenciador reside no facto do ‘marketplace’ ser totalmente puro, isto é, as lojas colocam os seus produtos à venda em kuantokusta.pt e o KK, que funciona apenas como intermediário não competindo com os seus parceiros, coloca toda a sua estrutura tecnológica à sua disposição para otimizar as vendas dos seus artigos”, revela Paulo Pimenta, CEO da empresa.

O KK já investiu dois milhões de euros no ‘marketplace’ e estima atingir as 100 mil encomendas até dezembro deste ano, já contabilizando o aumento de procura derivado da ‘BlackFriday’, que ocorre a 23 de novembro.

Segundo o KK, na fase de arranque estarão disponíveis mais de 200 mil produtos de 70 lojas, número que deverá subir para 130 até dezembro.

As expetativas do KK são de, já em 2019, ter disponível neste ‘marketplace’ cerca de dois milhões de artigos de lojas de toda a União Europeia.

Antes ainda do lançamento deste ‘marketplace’, o KK apresenta resultados muito positivos do terceiro trimestre de 2018 face a 2017, com as visitas a aumentarem 20% e a faturação a crescer 40%.

Apesar de não serem revelados valores absolutos, estes são valores “que deixam a empresa bastante confiante para assumir este novo modelo de negócio, criado para atender às necessidades do mercado digital em Portugal”, de acordo com o mesmo comunicado.

O KuantoKusta foi fundado em 2005 pelos irmãos Pimenta, emigrantes em França, que vieram para Portugal com o desejo de abrir uma loja de informática.

“Conscientes da oportunidade que encontraram, não pensaram duas vezes em criar o primeiro comparador de preços de Portugal, um negócio inovador para a época, que fez com que mudasse o hábito de compra dos portugueses”, adianta o referido comunicado.

Em 2013, o KuantoKusta desenvolveu uma aplicação dedicada à comparação de preços através de ‘tablet’ e ‘smartphone’.

Hoje em dia, na base de dados do KK há milhares de produtos, que podem ser pesquisados por categoria, marca, referência ou código de barras.