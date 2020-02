LeasePlan lança solução integrada para veículos elétricos

A LeasePlan, líder nacional no mercado de car-as-a-service e soluções de mobilidade, criou uma solução ajustada às necessidades dos condutores de veículos elétricos. Com o aumento da procura por este tipo de veículos e a taxa de penetração dos mesmos, a tendência é para que surjam soluções que facilitam o carregamento – onde quer que o faça.

A Solução Integrada para Veículos Elétricos é feita a pensar tanto nos particulares como nas empresas com veículos elétricos. Este novo serviço pretende cobrir todas as necessidades de um utilizador, quer seja em casa, no trabalho ou na rede pública de carregamentos. Para uma gestão mais eficiente, dá ainda acesso a uma plataforma digital que lhe permite gerir os consumos do veículos.

Assim, além do veículo e do carregador (onde está incluída a instalação, carregador e a garantia), a LeasePlan passa a entregar um cartão de mobilidade elétrica. Com este em mão, o utilizador passa a poder usufruir do carregamento na rede pública, através das parcerias estratégicas que foram desenvolvidas com os principais Comercializadores de Energia para a Mobilidade Elétrica (CEMEs).

Este cartão dá ainda acesso a uma série de descontos especiais e permite o pagamento a crédito superior a 30 dias (sem juros). Além de contrariar a ansiedade gerada pela reduzida autonomia dos elétricos, permite contornar a escassez de carregadores públicos.

O serviço disponibiliza ainda um veículo a combustão para necessidades pontuais (como as férias ou outras grandes deslocações), uma opção que garante flexibilidade e segurança aos condutores de veículos elétricos.

Pedro Pessoa, Diretor Comercial da LeasePlan, vê esta solução como “mais um passo no caminho da sustentabilidade futura da mobilidade e a confirmação de que a LeasePlan é uma empresa de referência na transição para a mobilidade elétrica”.

“O papel de compromisso das gestoras de frota é fundamental para seguir o caminho por uma estrada mais sustentável e amiga do ambiente.”

Numa altura em que as questões ambientais ocupam um lugar central no debate público e empresarial, o paradigma da mobilidade está em mudança. A mobilidade elétrica ganha cada vez mais maturidade em Portugal, onde se confirma uma taxa de penetração de 3,3% da parte dos veículos elétricos (acima da média europeia).

Não só os fabricantes, mas também os condutores, parecem estar abertos à mudança. Em Portugal, 87% dos condutores assume uma atitude positiva face aos veículos elétricos e 51% admite mesmo ter intenção de trocar para um na próxima compra. As conclusões são do Mobility Monitar 2019, lançado recentemente pela LeasePlan.

A nova solução integrada pretende responder às preocupações dos clientes que ambicionam tornar as suas frotas mais sustentáveis. Ao mesmo tempo, vem colmatar eventuais constrangimentos e inseguranças que possam surgir ao conduzir um veículo elétrico.

Este conteúdo foi produzido em colaboração com a LeasePlan.