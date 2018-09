Lehman Brothers: “Bancos centrais foram determinantes”, diz Carlos Costa

O governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, destacou hoje à agência Lusa a importância do papel dos bancos centrais ao longo da crise iniciada pela queda do Lehman Brothers em 15 de setembro de 2008.

“Ao longo deste processo, os bancos centrais foram determinantes: forneceram aos bancos a liquidez que os mercados não renovaram, intervieram nos mercados primário ou secundário (caso do Sistema Europeu de Bancos Centrais) e, assim, garantiram que uma crise da mesma escala da Grande Crise de 1929 não tivesse tido o impacto negativo dos anos trinta”, disse o Governador do Banco de Portugal.

Carlos Costa diz que “com o colapso do Lehman Brothers, as ondas de choque foram afetando, sucessivamente, instituições financeiras que tinham investido em títulos representativos de crédito de elevado risco, entidades que participaram ativamente na alimentação da bolha de crédito imobiliário de determinados países e, por fim, instituições que tinham financiado a expansão da sua carteira de crédito com recurso ao mercado financeiro internacional”.