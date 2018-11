A leitura do acórdão do processo Operação Fizz, que tem como um dos arguidos o ex procurador Orlando Figueira e que envolve o crime de corrupção, foi hoje marcada para 07 de dezembro.

A marcação da data da leitura do acórdão foi feita pelo coletivo de juízes na sessão desta sexta-feira, de alegações finais do julgamento.

O processo Operação Fizz tem como arguidos Orlando Figueira, o empresário Armindo Pires e o advogado Paulo Blanco.