Lenovo premeia alunos da Academia dos Champs

No âmbito da sua estratégia de responsabilidade social, a fabricante de computadores Lenovo entregou dois prémios aos melhores alunos da Academia dos Champs, no âmbito de uma parceria estabelecida com aquela entidade, num projecto de integração social destinado ao apoio de crianças e jovens, entre os 5 e os 18 anos, que estejam em situação de risco.

A associação oferece aos mais de 250 alunos que fazem parte do projecto, o acesso à prática regular de uma modalidade desportiva, dotando-os ao mesmo tempo de ferramentas que “os ajudarão a evitar comportamentos desviantes, criando uma vida melhor, de horizontes diferentes e com ambições que mais facilmente se poderão tornar uma realidade”.

A cerimónia de entrega de prémios, que conta com o Alto patrocínio da Presidência da República, e que incluiu a oferta de dois IdeaPads 120s com Office aos vencedores do Prémio Anual de Mérito Global, decorreu no Núcleo Academia dos Champs no Bairro da Outurela, em Carnaxide (Oeiras).

Miguel Coelho, Country Sales Manager da Lenovo em Portugal, refere que “ao estabelecermos esta parceria com a Academia dos Champs, e através da entrega destes prémios, esperamos contribuir, de forma saudável, para tornar a tecnologia acessível às crianças. Com este esforço a Lenovo pretende melhorar a vida dos alunos, que precisam de toda a ajuda possível. Enquanto marca, a Lenovo, sente essa obrigatoriedade perante este tipo de iniciativas, e apoiamos a Academia dos Champs pois esta promove o desporto para as crianças mais carenciadas, um pilar importantíssimo no crescimento de qualquer jovem”.