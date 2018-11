Leonardo Jardim “não está disponível” para treinar o Sporting

Leonardo Jardim “não está disponível” para orientar o Sporting Clube de Portugal. Depois da saída de José Peseiro esta quinta-feira, o técnico à semelhança de Rui Faria e Paulo Sousa, tem sido apontado como um dos possíveis sucessores no comando dos ‘leões’, mas o Jornal Económico sabe que a escolha não deverá passar por nenhuma destas opções.

O Jornal Económico sabe que Leonardo Jardim chegou a ser ponderado pelo Sporting, para liderar a equipa de futebol, após a saída do Monaco no início de outubro, sendo mesmo “a prioridade das prioridades”. Contudo, esta opção foi posta de lado face às verbas financeiras que estão a ser oferecidas ao técnico português para rumar ao campeonato italiano, com o AC Milan a ser apontado como uma das eventuais hipóteses.

Neste caso, e de acordo com fonte do setor, fala-se mesmo em valores que rondam os cinco milhões de euros líquidos, que os ‘rossoneri‘ estarão dispostos a oferecer pelo treinador português, valor que tornaria um eventual regresso ao Sporting, inviável para os cofres ‘leoninos’.

Acresce ainda que Leonardo Jardim teria de enfrentar limitações em Alvalade, nomeadamente na possibilidade de novas contratações para uma equipa que não foi “construída” por si. Jardim terá outros clubes em mente, sendo que o Jornal Económico sabe que a liga inglesa é também uma forte opção.