Leslie pode ter deixado prejuízos acima dos 60 milhões de euros, prevê Aon

O furacão Leslie pode ter causado prejuízos económicos superiores a 100 milhões de euros, dos quais 60 milhões de euros dizem respeito a prejuízos seguros, avança esta sexta-feria a Aon Reinsurance Portugal, especialista internacional em soluções de risco, reforma e saúde, em comunicado.

Entre estas estimativas ressalva ainda que, uma vez que parte dos prejuízos das seguradoras se encontra ressegurado em mercados internacionais, o furacão pode traduzir-se em custos para seguradoras locais na ordem dos 36 milhões de euros, ou seja, 60% do total, sendo que o restante é transferido para os mercados resseguradores internacionais.

A maior parte dos prejuízos decorrentes do furacão Leslie refere-se a seguros de atividades comerciais e industriais, com um total de 33.1 milhões de euros (uma média de 3.7 milhões de euros por sinistro). Do total de prejuízos deste segmento, 53% encontra-se ressegurado em mercados internacionais, sendo o restante (47%) atribuído às seguradoras locais. Os riscos simples contabilizam 27.8 milhões de euros, com 17 mil sinistros reportados.

Estes números, recolhidos diretamente pela Aon junto de uma dezena de seguradoras no rescaldo da maior tempestade em Portugal desde 1842, surgem na mesma semana em que a APS deu nota de que, até ao momento, contavam com a participação de quase 20 mil sinistros cobertos por apólices de seguros, a que corresponde um valor agregado de danos (pagos e provisionados) superior a 45 milhões de euros.

Apesar de salientar que a atuação da indústria seguradora neste tipo de sinistros “é unanimemente considerada rápida e eficaz”, a Aon Reinsurance Portugal não deixa de frisar que, neste caso, “é provável que os valores apurados até ao momento sofram alterações uma vez que os peritos ainda estão no terreno a avaliar os prejuízos e de alguns destes sinistros envolverem entidades que operam a partir de mercados fora de Portugal”.