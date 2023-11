“O operador independente líder do sector HospitalityTech em Espanha inaugura assim o seu primeiro edifício de apartamentos em Lisboa”, refere a empresa..

6 Novembro 2023, 22h33

O Líbere Hospitality Group iniciou a sua atividade na Europa com a inauguração do seu primeiro ativo na capital portuguesa. O “Líbere Lisbon Príncipe Real’, uma propriedade de apartamentos de curta e média duração, está localizado na Rua Luísa Todi número 10.

Com estes novos apartamentos, a empresa está a exportar o seu conceito HospitalityTech para Lisboa, que consideram ser uma das cidades mais atrativas em Portugal para os turistas, com 2,7 milhões de hóspedes alojados em hotéis e alojamentos turísticos, de acordo com os dados registados no INE.

Em maio deste ano, a Líbere Hospitality Group anunciou a incorporação dos seus gestores de negócios para Portugal e Itália, Pedro Silvestre e Niccolò Pravettoni, respetivamente, como ponto de partida para o seu plano de internacionalização.

“O operador independente líder do sector HospitalityTech em Espanha inaugura assim o seu primeiro edifício de apartamentos em Lisboa numa das ruas mais emblemáticas e numa das zonas mais movimentadas da cidade, junto ao principal miradouro da cidade, o Miradouro de São Pedro Alcântara”, lê-se no comunicado.

Lisboa foi recentemente reconhecida como o melhor destino urbano da Europa em 2023, de acordo com os World Travel Awards 2023.