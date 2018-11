Libra dispara com acordo entre Reino Unido e União Europeia

O valor da libra subiu fortemente na sessão de hoje, para níveis não vistos na semana passada, depois de se saber que as equipas de negociação no Reino Unido e da União Europeia chegaram a acordo sobre a chamada Declaração Política que irá definir o quadro as futuras relações entre os dois países, uma vez consumada a saída dos britânicos da Europa comum.

Assim, o consenso sobre este documento com grande peso simbólico, tem alavancado a cotação da libra face ao dólar norte-americano: 1,2927 dólares por libra.

Pouco depois, as reticências francesas em relação às pescas, a complexa questão da fronteira na Irlanda e na ausência de referências a Gibraltar no documento apagou completamente os aumentos registados, para então recuperar para o nível de 1,2875 dólar por libra.

A ausência de uma referência específica ao estatuto de Gibraltar após o Brexit faz com que Espanha mantenha a ameaça de vetar o acordo.

Entretanto, a celebração do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos está a ser sentida nos mercados, cuja liquidez é bastante reduzida na ausência de operadores americanos, que optaram por tirar férias durante os dias de hoje e parte de amanhã.

Este menor volume de oferta e procura no mercado geralmente resulta em maior volatilidade e é mais fácil assistir-se a episódios como o que ocorreu com a libra, em que um ativo pode fazer uma viagem de ida e volta em poucos minutos.