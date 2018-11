Libra recua mais de 1,5%, após vaga de demissões no governo britânico

A libra esterlina está a reagir em baixa às demissões no governo de Theresa May motivadas pela aprovação em conselho de ministros do “rascunho de acordo” do Brexit. A moeda britânica inverteu os ganhos registados após a divulgação do pré-acordo estabelecido entre Londres e Bruxelas devido às ameaças à liderança de Theresa May.

A libra está agora a desvalorizar 1,51% para 1,131 euros, depois de ter recebido em alta o pré-acordo do Brexit apresentado pela primeira-ministra britânica. Theresa May afirmou esta quarta-feira que a decisão de aprovar coletivamente o o esboço do acordo do Brexit foi “díficil” e “não foi tomada de ânimo leve”. Mas garantiu que o interesse dos britânicos foi salvaguardado.

“Acredito firmemente, com a cabeça e com o coração, que este documento é do interesse de todo o nosso Reino Unido”, afirmou a primeira-ministra britânica, à porta da residência oficial, em Downing Street.

Mas nem todos os membros do governo estão de acordo com a líder conservadora. Ao todo somam-se já cinco demissões no governo britânico. A primeira foi anunciada esta manhã pelo ministro britânico para a Irlanda do Norte, o conservador Shailesh Vara. Seguiu-se o ministro do Brexit, Dominic Raab, considerando que, “em boa consciência”, não pode apoiar os termos propostos para o acordo do Brexit.

O ministro apontou duas razões para a sua demissão: “o regime regulamentar proposto para a Irlanda do Norte constitui uma ameaça real à integridade do Reino Unido” e o facto de ser a União Europeia (UE) quem tem o direito de veto sobre a capacidade de Londres para sair.

Ao longo da manhã surgiram outras novas demissões: a ministra júnior para o Brexit, Suella Braverman, uma secretária parlamentar para a Educação, Anne-Marie Trevelyan, e a ministra do Trabalho e das Pensões britânica, Esther McVey.