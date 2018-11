Licenças para produção de energias renováveis inspecionadas a pedido de Galamba

O Governo tem dúvidas da seriedade das intenções em torno de algumas das novas licenças para produção de energias renováveis atribuídas sem subsídio atribuídas e, por isso, está a fiscalizar se os projetos licenciados cumprem todos os pressupostos, a fim de detetar eventuais situações de “especulação com licenças”, noticia o jornal “Público” esta terça-feira.

A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba, que terá pedido “um levantamento exaustivo” de todas as licenças já atribuídas [num total de 1.500 megawatts (MW), dos quais cerca de 1.150 MW no solar fotovoltaico, só 49 MW foram construídos].

João Galamba apontou para a urgência em dar resposta a vários temas, sabendo que, por um lado, num momento em que “há muitos pedidos em lista de espera”, é preciso limpar do sistema todos aqueles que estejam em situação considerada irregular e, por outro, fazer com que os projetos licenciados nesta legislatura passem a realidade e incentivar novos, de modo a cumprir as metas de renováveis do país.

A situação também foi comentada pelo presidente da associação dos produtores de renováveis (APREN), António Sá da Costa, que diz que este tipo de casos são uma preocupação para o setor.