Liceu coloca mais de 90% dos candidatos na primeira fase do ensino superior

Dos 394 alunos do Liceu Jaime Moniz, que concorreram ao ensino superior, 360 foram colocados na primeira fase de candidaturas, o que corresponde a mais de 90% de colocação, disse Ana Isabel Freitas, presidente do Conselho Executivo.

A dirigente da escola do ensino secundário referiu que este ano o Liceu Jaime Moniz conseguiu colocar 40 alunos em Medicina, nas Engenharias existiram 28 colocados, Gestão e Economia 28 alunos, 16 estudantes em Enfermagem, Direito teve 15 colocações, 9 em Ciências Farmacêuticas, 6 em Bioquímica.

De todos os colocados 94 ficaram na Madeira.

No arranque do ano escolar o Liceu Jaime Moniz recebeu 850 alunos no 10º ano. Numa das sessões de boas-vindas Ana Isabel Freitas referiu que “todos são importantes na Escola” e que “é essencial construir uma escola com todos e para todos”.