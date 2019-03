Líder do Parlamento do Reino Unido questiona “jogo” da UE face ao Brexit

A líder do Parlamento do Reino Unido, Andrea Leadsom, assume estar a questionar-se sobre o tipo de “jogo” que a União Europeia (UE) está a jogar em relação ao Brexit, a menos de três semanas do país deixar a UE a 29 de março, conta a “Reuters”.

“Ainda há esperança, mas devo dizer que estou profundamente desapontada com o que estamos a ouvir da União Europeia”, referiu Andrea Leadsom à “Reuters”, e por isso “tenho de me questionar que jogo eles estão a jogar”.

A primeira-ministra Theresa May não conseguiu garantir as mudanças no acordo da saída de que precisava para ganhar o apoio dos parlamentares que rejeitaram a decisão em janeiro. No centro da da discórdia está um desacordo sobre como administrar a fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a Irlanda, membro da União Europeia.

Na sexta-feira, o principal negociador da UE, Michel Barnier, apresentou uma proposta para manter a fronteira aberta e manter a província sujeita às regras da UE, que acabou por ser rejeitada por Londres.

Guy Verhofstadt, coordenador do Brexit para o Parlamento Europeu, apoiou Michel Barnier. “Ele apresentou medidas construtivas, agora esperamos por uma resposta credível do Reino Unido para garantir um Brexit ordenado”, afirmou este sábado.