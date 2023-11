O Lidl iniciou este mês um processo de recrutamento faseado para 30 gestores de loja, com colocações de Norte a Sul.

O Lidl iniciou este mês um processo de recrutamento faseado para 30 gestores de loja, com colocações de Norte a Sul, e diz que procura “perfis com capacidades de polivalência, experiência em liderança de equipas e gestão operacional”.

O Lidl revela que está a oferecer “contratos sem termo” e a possibilidade de progressão salarial bruta anual de 26.600 euros a 35.600 euros, em 3 anos (já a partir de janeiro de 2024), para além

de um subsídio de refeição de 9,60 euros por dia; um seguro de saúde de referência com um valor de mercado de 440 euros, com extensão ao agregado familiar e o dia de ano livre e remunerado.

O Lidl está há 28 anos no país e atualmente com cerca de 9.000 colaboradores e mais de 270 lojas de Norte a Sul do país, o Lidl tem como prioridade a manutenção de vínculos laborais sólidos. A empresa de retalho, lembra que recebeu, pelo segundo ano consecutivo, a certificação Top Employer, em 2023, que distingue as empresas com as melhores práticas de Gestão de Recursos Humanos,

“O investimento na sua política de Recursos Humanos, assim como a busca pelos melhores talentos são prioritários para o Lidl Portugal”, refere a empresa.