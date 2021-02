Liga dos campeões de andebol muda regras a meio, FC Porto nos ‘oitavos’

A Liga dos Campeões de andebol tem regras alteradas para o resto da época, mas o FC Porto, a equipa portuguesa envolvida no torneio, não sai prejudicada pelas mudanças.

A Federação Europeia de Andebol (EHF) apresentou hoje um plano de emergência para ‘salvar’ a época, confrontada com as várias limitações de deslocações das equipas, por causa da pandemia de covid-19, e anunciou que todas as equipas envolvidas na fase de grupos passam aos oitavos de final.

Com a alteração, as oito equipas de cada um dos dois grupos seguem em frente, o que não acontecia no formato anterior. Até agora, ficavam pelo caminho os dois últimos de cada grupo, os dois primeiros passavam diretamente aos ‘quartos’ e os restantes oito jogavam em ‘play-off’ pelas restantes vagas.

O FC Porto, atual quinto classificado no grupo A, após a derrota por 32-20 na Polónia, com o Kielce, é uma das equipas que não vê as expetativas defraudadas, e, caso as classificações não se alterassem mais, iria jogar na próxima ronda com os dinamarqueses do Aalborg, quarto do grupo B.

Quem perde com a decisão, quanto às suas expectativas desportivas, são as equipas que lutam pelo primeiro lugar de cada grupo: em vez de seguir para os quartos de final da prova diretamente, passam a defrontar o sétimo ou o último classificado do outro grupo.

A decisão da EHF abarca não só a Liga dos Campeões masculina como também a feminina, que deveria terminar no fim de semana, mas tem já nove jogos em atraso. As equipas consideradas responsáveis pela não reprogramação em devido tempo dos jogos são penalizadas com derrota por 10-0.

Na Liga dos Campeões masculina, a EHF ainda acredita que os grupos consigam fechar o seu calendário desta fase até 04 de março, incluindo a disputa de seis jogos em atraso.

O FC Porto, que joga quinta-feira com os húngaros do MOL-Pick Szeged, já não tem hipóteses matemáticas de chegar aos dois primeiros lugares.

Os oitavos de final (com o primeiro de um grupo a jogar com o último de outro, e assim sucessivamente) jogam-se a 06 e 07 de março e 13 e 14 de março. A Final a Quatro também já tem data e local: 29 e 30 de maio, em Budapeste.