Liga dos Campeões vai ter vídeo-árbitro já nos oitavos-de-final

A Liga dos Campeões vai ter o sistema de vídeo-árbitro a partir de fevereiro de 2019, altura em que se dará início aos oitavos-de-final da competição. A decisão foi anunciada pelo Comité da UEFA após uma reunião realizada em Dublin, na Irlanda esta segunda-feira.

Apesar de já estar definido que o VAR começará a ser usado na edição de 2019/2020 da liga milionário, logo nos playoff, a UEFA decidiu introduzir esta medida já na fase a eliminar da prova esta temporada. O Comité do órgão máximo do futebol europeu decidiu pela utilização do VAR na final da Liga Europa de 2019, na fase final da Liga das Nações e na fase final do Campeonato da Europa de sub-21.

A partir da próxima temporada a Supertaça Europeia terá também vídeo-árbitro, com a UEFA a pretender alargar a utilização do VAR à fase final do Euro 2020, à Liga Europa de 2020/21 (na fase de grupos) e na fase final da Liga das Nações de 2021.

“Estamos prontos para usar o VAR antes do inicialmente previsto e estamos convencidos que será benéfico para as nossas competições”, referiu o presidente da UEFA, Alexander Ceferin.