Marca reforça posicionamento no futebol profissional através da renovação da parceria com a entidade gestora daquela modalidade.

16 Novembro 2023, 11h48

A Liga Portugal renovou a parceria com a marca Super Bock como a Cerveja Oficial da Liga Portugal Betclic e da Liga Portugal SABSEG, nas próximas épocas desportivas, refere o grupo de bebidas em comunicado. Além de ser a cerveja oficial, a Super Bock irá continuar a marcar presença na Final Four da Allianz CUP, fortalecendo assim o posicionamento no território do futebol, a sua ligação com os adeptos e grupos de amigos.

Nas plataformas de comunicação da Liga Portugal e nos canais digitais da Super Bock, “a marca irá continuar a promover experiências especiais e exclusivas, entre amigos, nas mais variadas competições do Futebol Profissional, através da oferta de bilhetes para todos os jogos, bem como desenvolvendo ações junto dos adeptos desta modalidade que visam celebrar a paixão pelo futebol, incentivando ao mesmo tempo o consumo responsável”.

Recorde-se que o “Super Bock Group foi o primeiro parceiro de bebidas da Liga Portugal quando, na época desportiva 2007-08, duas das suas marcas criaram o naming de competições desta instituição, nomeadamente a Liga Vitalis e Carlsberg Cup, apoiando a criação e o desenvolvimento do modelo da Taça da Liga, competição de renome em Portugal”.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, disse, citado pelo comunicado, que “esta renovação é uma honra para a Liga Portugal. Deixa-nos particularmente orgulhosos prolongar esta ligação com uma marca de referência do mercado nacional e representa, igualmente, a atratividade, a credibilidade e a confiança que os nossos parceiros têm com a Liga Portugal e as suas competições. Esta parceira tem criado conteúdos diferenciadores e inovadores, sempre focados no elemento fundamental do nosso Futebol – os adeptos”.

Para Rui Lopes Ferreira, CEO do Super Bock Group, “é com muita satisfação que continuamos a estreitar relações duradouras e fortes, ano após ano, com instituições próximas e com as quais nos identificamos, como é exemplo a colaboração entre a Super Bock e a Liga Portugal. A renovação desta parceria permite continuar a unir os amigos ao futebol e à cerveja, através de experiências únicas, e dinâmicas criadas em conjunto, que nos enriquecem mutuamente. A confiança de querer manter esta colaboração e compromisso deixa-nos muito orgulhosos e com vontade de continuar a traçar este caminho lado a lado”.