Liga portuguesa de futebol é aquela onde menos tempo se joga

A Liga portuguesa de futebol está na cauda da Europa no que diz respeito a tempo de jogo efetivo, conclui estudo do Observatório CIES. De acordo com este estudo, citado pelo jornal desportivo “O Jogo”, em Portugal o tempo de jogo é apenas 50,9% em média, sendo que, após análise por emblemas, conclui-se que o Belenenses SAD é o que tem a percentagem mais alta de jogo útil (55,2%) e o Feirense tem o valor mais baixo (45,7%).

O estudo foi feito com base nos dados referentes às 37 ligas europeias e conclui-se que é na Suécia onde a bola rola durante mais tempo de jogo: 60,4%.

A Liga dos Campeões (tida como campeonato à parte para o efeito) é a competição europeia com mais tempo de jogo útil em média (60,2%) e a Liga holandesa fecha o pódio com 58,6%. A Bundesliga está em quarto lugar com 58,5% e a Liga italiana em quinto com 57,8%. A Liga Europa está no nono lugar com 57,1%.