Limpeza de espécies invasoras vai abranger 1000 hectares na Madeira

O executivo da Madeira vai ter ações de limpeza de espécies invasoras vai abranger 1000 hectares, sendo que 450 hectares serão alvo de reflorestação, referiu Susana Prada, secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, na discussão do Orçamento Regional.

A faixa corta-fogo será outro projeto contemplado no Orçamento Regional, através da reconversão de 320 mil metros de área ocupada por invasoras, a construção de um tanque com 1500 metros cúbicos, e uma rede de combate incêndios com 10 kms de extensão.

Susana Prada anunciou ainda que o executivo regional vai lançar o Programa de Orla Costeira da Madeira e o do Porto Santo concluído em 2019.

“O Programa de Ordenamento da Madeira será uma realidade em 2019, e os orofotomapas ficarão disponíveis”, acrescentou a governante.

O deputado do BE, Roberto Almada, criticou o Governo Regional pelos sucessivos adiamentos do Programa da Orla Costeira da Madeira e do Porto Santo. Em resposta Susana Prada disse que “está na política como está na vida” com seriedade.

“Se disse que ia lançar o Programa da Orla Costeira e que ia estar concluído em 2019, então vai estar”, reforçou.